Hotel als Hort der Hoffnung

Vor Ort leitet ein befreundetes Paar die Aktion. Eine von Ulrichs Ideen ist es, die Gastro-Küche kostenlos zur Verfügung zu stellen, damit Mahlzeiten zubereitet werden können. Auch weitere Hilfsgüter will sie organisieren, „denn wir werden Notfallbetten, Hygieneartikel und Lebensmittel brauchen“. Doch vor allem geht es ihr darum, den Menschen in der Ukraine zu zeigen: „Wir lassen euch nicht allein.“ Das sei zumindest ein kleines Licht in dieser katastrophalen Situation. Es sind Bilder, die man in Europa lange Zeit nicht gesehen hat. Sie erzählt von Männern, die ihre Frauen und Kinder ins Hotel bringen und dann selbst weiter in den Krieg ziehen müssen. Über 100 Flüchtlinge aus Kiew und Charkiw kamen in der Stadt nahe der rumänischen Grenze an.