Strolz: „Ich bin immer noch derselbe Mensch!“

Bei den beiden Slaloms in Garmisch-Partenkirchen am Samstag und Sonntag kehrt Olympia-Held Johannes Strolz in den Weltcup-Alltag zurück und will dabei seine ganze positive Peking-Energie mitnehmen. „Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich’s noch gar nicht so richtig gecheckt habe. Aber sonst? Ich bin immer noch derselbe Mensch mit derselben Familie.“