Strolz jetzt in einer Olympia-Liga mit Hirscher

Freilich, Hirscher holte seine beiden Goldenen (Riesenslalom und Kombination 2018) und die eine Silberne (Slalom 2014) jeweils in Einzeldisziplinen, während Strolz seinen zweiten Olympiasieg am Sonntag im Team fixierte. Dennoch: Zweimal Gold, einmal Silber entspricht exakt der Olympia-Medaillenbilanz Hirschers. Und nicht nur jener Hirschers. In der Liste der erfolgreichsten österreichischen Sportler bei Winterspielen finden sich auf Platz sechs - ex aequo mit Strolz - weitere klingende Namen wie etwa Andreas Kofler, Michaela Dorfmeister oder Wolfgang und Andreas Linger (siehe unten).