Strolz und Liensberger: So war Olympia für uns!

Katharina Liensberger und Johannes Strolz haben uns mit ihren sportlichen Höchstleistungen und Emotionen in den letzten zwei Wochen unvergessliche Gänsehautmomente beschert. Zurück in Wien haben die beiden im krone.tv-Studio mit Moderatorin Michaela Mayer über ihre Olympia-Highlights in Peking geplaudert. Was sich Johannes Strolz als Erstes gegönnt hat, als er in Wien angekommen ist und welche Party Katharina Liensberger jetzt in ihrer Heimat erwartet - das und noch mehr interessante Geschichten haben die beiden im exklusiven „Steilhang“-Spezial-Talk verraten.