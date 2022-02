Strolz „beschert“ Heimatgemeinde Warth Extrakosten

So kam es dann am Sonntag tatsächlich: Gemeinsam mit Kathi Huber, Kathi Truppe, Kathi Liensberger, Michael Matt und Stefan Brennsteiner schnappte sich Johannes Strolz im Teambewerb sein zweites Olympia-Gold in Peking, seine dritte Medaille insgesamt. Und in Warth wurde sofort das dritte Gratulationsplakat entworfen und in Auftrag gegeben.