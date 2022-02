Österreich zieht Lehren aus dem Strolz-Märchen

Bereits am Samstag und Sonntag geht es im Weltcup mit dem Slalom-Doppelpack in Garmisch-Partenkirchen weiter. Dort, wo seit der WM 2011 nicht mehr Slalom gefahren wurde! Den bis dato letzten österreichischen Slalom-Erfolg in Garmisch feierte 2008 ausgerechnet Reinfried Herbst. Also genau jener Mann, der sich nun als Polizeisport-Koordinator ganz besonders um „Strolzi“ kümmert.