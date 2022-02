Welt staunt über „mutigste Ukrainerin“

Transkript des Videos:



Frau: Wer bist du?



Soldat: Wir üben hier, gehen Sie bitte weiter.



Frau: Seid ihr Russen?



Soldat: Ja.



Frau: Was zur Hölle macht ihr dann da?



Soldat: Diese Diskussion führt zu nichts.



Frau: Ihr seid Besetzer, Faschisten. Was zum Teufel tut ihr in unserem Land mit all den Waffen? Nehmt Sonnenblumensamen und gebt sie in eure Taschen, damit zumindest Sonnenblumen wachsen, wenn ihr hier alle sterben werdet.



Soldat: Das bringt nichts. Bitte. Lassen wir die Situation nicht eskalieren.



Frau: Welche Situation? Nehmt die Sonnenblumenkerne ... Ihr seid in mein Land gekommen, versteht ihr? Ihr seid Besatzer. Ihr seid Feinde.



Soldat: Ja.



Frau: Damit seid ihr verflucht, sag ich euch.



Soldat: Hören Sie mir zu ...



Frau: Ich hab schon genug gehört.



Soldat: Lassen wir das hier nicht eskalieren, gehen Sie weiter. Bitte.



Frau: Wie soll das noch mehr eskalieren? Ihr seid verdammt nochmal ohne Einladung hergekommen. Scheißkerle.