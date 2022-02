Höhere Radioaktivität in Tschernobyl gemessen

Vier andere ukrainische Atomanlagen in Betrieb

Die Anlage liegt gut 100 Kilometer nördlich von Kiew. „Natürlich wäre ein Unfall in Tschernobyl eine große Sache“, sagte Acton. Doch gehe eine weit größere Gefahr von Unfällen in den vier noch aktiven ukrainischen Atomkraftwerken aus. Die dort verwendeten Brennstäbe würden eine höhere Radioaktivität bergen als Tschernobyl. „Das Risiko von Kämpfen dort wäre signifikant höher“, so der Experte.