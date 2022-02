Österreich mit souveränen Sieg in Zypern

Österreichs Basketball-Männer haben am Donnerstagabend auch das dritte Spiel in der ersten Phase der Vorqualifikation (Gruppe A) zur Europameisterschaft 2025 gewonnen. Die ÖBV-Auswahl besiegte Zypern in Nikosia mit 86:77 (47:34). Die Routiniers Bogic Vujosevic (21 Punkte), Thomas Klepeisz (19) und Enis Murati (15) waren die erfolgreichsten Scorer. Erol Ersek (11) und Marvin Ogunsipe (10) schrieben ebenfalls zweistellig an.