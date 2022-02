Neun Irrtümer rund um Unfall und Versicherung

Irrtum #2 - „Bei einem Auffahrunfall ist immer der Auffahrende schuld“:

Das ist nicht immer so. Hier sind zwei besondere Bestimmungen zu beachten: Einerseits müssen Fahrzeuglenker einen Sicherheitsabstand zum Vorderfahrzeug einhalten, der groß genug ist, um jederzeit rechtzeitig anhalten zu können - selbst wenn das vordere Fahrzeug plötzlich abbremst. Andererseits darf ein Fahrzeuglenker nicht abrupt und für das nachfolgende Fahrzeug überraschend bremsen, wenn andere Straßenbenützer dadurch gefährdet oder behindert werden (außer die Verkehrssicherheit erfordert den abrupten Bremsvorgang in diesem Moment). Bremst der Vordermann also grundlos und überraschend ab, so kann auch diese Person ein Verschulden am Auffahrunfall treffen.