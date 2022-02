ÖVP-Gemeinderat tritt wegen Betrugsverdacht zurück

„Wir hatten ein klärendes und sehr offenes Gespräch, in dem er erklärt hat, dass er sein Gemeinderats-Mandat zurücklegen wird“, bestätigte Peter Harringer, Bürgermeister von Regau (ÖVP), am Mittwoch der „Krone“. Sobald seine Verzichtserklärung auch in schriftlicher Form vorliege, werde Friedrich Offenhauser nicht länger Mitglied im Gemeinderat sein. „Er steht zu seinem Fehler, den er bereut“, so Harringer. Am Dienstag war Offenhauser aber – wie berichtet – noch der Ansicht gewesen, dass die Ermittlungen der Staatswaltschaft Wels keinen Einfluss auf sein politisches Amt hätten. Der 55-Jährige rechnete damit, dass ohnehin nicht viel dabei herauskommen werde.