American Express® Platinum Card mit Rekord-Bonus

Zugang zu mehr als 1300 Airport-Lounges

Besonders hervorgehoben werden muss bei der American Express® Platinum Card der inkludierte Priority Pass, mit dem sich Karteninhaber sowie Zusatzkarteninhaber Lounge-Zugang sichern - egal in welcher Reiseklasse Sie unterwegs sind. Haupt- und Zusatzkarteninhaber können dank Priority Pass jeweils noch eine Begleitperson kostenlos mit in die Lounge nehmen. Ein Bonus, den es so nur über den American Express® Priority Pass gibt. Insgesamt erhalten also mit der Amex Platinum Card bis zu vier Personen unbegrenzten Zutritt zu den über 1300 Priority Pass Lounges weltweit. Darüber hinaus gibt es garantierten Fast Lane Zugang am Flughafen Wien.