Der Energiebonus kommt jetzt also mit Gutschein

Als zuletzt immer mehr Bedenken an der Abwicklung des im großen Stil präsentierten Energiekostenausgleichs laut wurden, drohte dieser zum nächsten politischen Schuss in den Ofen zu werden. Jetzt ändert die Koalition ihren Plan: Nicht die Versorger zahlen ihn aus, stattdessen kommt ein Gutschein per Post.