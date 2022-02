„Gießkannenpolitik“: Kritik am Energie-Gutschein

Die ursprünglich geplante Auszahlung des Bonus durch die Energieversorger war auf zahlreiche rechtliche und praktische Hürden gestoßen. Jetzt soll bis spätestens Anfang April ein Gutschein in die Briefkästen der Österreicher flattern, den man dann beim Energieversorger einlösen kann. Von der Aktion ausgeschlossen sind Spitzenverdiener, ihnen soll in dem Brief klargemacht werden, dass sie den Gutschein nicht einlösen dürfen. Die Einhaltung soll das Finanzministerium „stichprobenartig“ kontrollieren.