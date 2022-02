Mutter sprang aus 1. Stock: Sohn (26) in U-Haft

Ein Streit zwischen einer 47-jährigen Frau in Klagenfurt und ihrem 26-jährigen Sohn eskalierte in der Nacht auf Dienstag. Der Sohn riss seine Mutter zu Boden und würgte sie am Hals. Mit aller Kraft versuchte sich die 47-Jährige zu befreien. Als sie sich endlich losreißen konnten, sprang sie aus dem Fenster ihrer Wohnung im ersten Stock, um zu flüchten. Die Frau fand bei einer Nachbarin Schutz und alarmierte die Polizei.