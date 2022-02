„Herbstgold“-Festival mit Hollywood-Star Malkovich

Der „Herbstgold“-Bogen spannt sich von Intendant, Violinist und Dirigent Julian Rachlin über Tenor Juan Diego Flórez, Valery Gergiev und das Mariinsky Orchester bis zu Stermann & Grissemann. John Malkovich liest am 24. September in Englisch aus „The Music Critic“ – harte Kritiken, die einst große Komponisten in tiefe Depression stürzten. Detail am Rande: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verriet, dass es ab 2023 ein eigenes Landesorchester geben wird.