Kommt großer Krieg - oder siegt die Diplomatie?

Der britische Premier Boris Johnson hat am Wochenende vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise „vor dem größten Krieg in Europa seit 1945“ gewarnt. Andere Beobachter sprechen hingegen von „Putins Poker“ und einem riesigen Bluff Russlands. Die meisten Experten gehen derzeit aber wohl von einem begrenzten militärischen Konflikt im ostukrainischen Donbass aus. Ob so ein militärischer Konflikt jedoch überhaupt begrenzt geführt werden kann oder früher oder später unweigerlich ausarten muss, bleibt ungewiss.