Irritationen nach Schallenbergs 1938-Vergleich

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Sonntag mit einem Vergleich der Ukraine-Krise zur NS-Zeit aufhorchen lassen. „Wir haben doch 1938 am eigenen Leib erlebt, wie es ist, wenn man allein gelassen wird“, meinte der Diplomat in der ORF-„ZiB 2“ und handelte sich damit scharfe Kritik, vor allem vonseiten der SPÖ, ein. Am Montag ruderte der Außenminister schließlich zurück - seine Aussage sei missverstanden worden, erklärte Schallenberg.