Epstein-Skandal: Model-Agent tot in Zelle gefunden

Der Model-Agent Jean-Luc Brunel, der im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre in Paris in Untersuchungshaft saß, ist tot aufgefunden worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Die französische Justiz hatte gegen ihn Ermittlungen wegen Vergewaltigung von Minderjährigen und sexueller Nötigung eingeleitet. Der 76-Jährige befand sich seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. Wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete, wurde Brunel erhängt in seiner Zelle entdeckt.