Empörung über Queen-Millionen für Prinz Andrew

Ein britischer Abgeordneter hat davor gewarnt, dass bei dem Vergleich um Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew öffentliche Gelder eingesetzt werden könnten. Wie am Dienstag bekannt wurde, hatte sich der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. in der Klage von Virgina Giuffre in New York auf einen Vergleich mit der US-Amerikanerin geeinigt. Berichten zufolge soll sich Andrew zur Zahlung von bis zu zwölf Millionen Pfund verpflichtet haben. Da er nicht genug Mittel zur Verfügung hat, wird vermutet, dass seine Mutter ihm hilft, um die Sache zu beenden.