Fall Epstein: Französischer Modelagent in U-Haft

Epstein mit zahlreichen Verbindungen zu Frankreich

Epstein hatte zahlreiche persönliche Verbindungen zu Frankreich. So besaß in Paris in der Nähe der Champs-Élysées ein Luxus-Appartement. Vor seiner Festnahme in New York Anfang Juli 2019 war er gerade aus Frankreich in die USA zurückgekehrt. Brunel wird von mehreren Frauen - darunter auch von Ex-Model Thysia Huisman - Vergewaltigung vorgeworfen.