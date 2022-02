Polizei-Großaufgebot räumt Protest-„Baumhaus“

Lange wurde nicht gefackelt: Die erst Samstagfrüh von Lobau-Aktivisten an einem Baum in der Quadenstraße in Wien-Donaustadt errichtete Protest-Plattform aus Holz ist bereits geräumt worden. Ein Großaufgebot der Polizei samt Cobra-Unterstützung rückte gegen die „Baumhaus“-Bewohner aus, die sich gegen die Rodungen für den Straßenbau versammelt hatten. Vier Umweltschützer wurden wegen verwaltungsrechtlicher Übertretungen festgenommen. Die Polizei ortete gleich mehrere Gründe für eine Auflösung.