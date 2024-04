Hier lässt sich der Frühsommer so richtig genießen

Sommerlich heiß hat der sonst so launige Monat April gestartet. Auch in der Bundeshauptstadt wurde in den vorigen Tagen die 25-Grad-Marke locker geknackt. Diese gilt als meteorologisch-klimatologische Grenze für einen „Sommertag“. An diesen Orten lassen sich die ungewöhnlich warmen Temperaturen am besten genießen: