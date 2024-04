Wiens Naturhistorisches geht voran in Klimazukunft

Extrastrenge Klimarechnung, Besucher inklusive

Ein neues fixes Jahresziel zur kompletten Klimaneutralität – bis hin zum CO2-Ausstoß etwa durch die Besucher und dem täglichen Arbeitsweg der Mitarbeiter – will sich Vohland nicht setzen, um das Jahr 2050 herum könnte es jedoch gelingen. Das Museum will allerdings beweisen, dass man trotzdem genug tun kann: Die PV-Anlage auf dem Dach erzeugt inzwischen so viel Strom wie 75 Einfamilienhäuser verbrauchen, Thermostatventile an den Heizkörpern sparen bis zu ein Drittel Wärmeenergie, und Vorbereitungen für Erdwärmebohrungen laufen.