Zuerst Schnee, dann öffnen die Wiener Freibäder

Am Donnerstag kommt die Wende. Die Temperaturen klettern langsam bergauf und erreichen am Wochenende um die 20 Grad. Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte erst dann Balkonpflanzen ins Freie räumen. Eine Rückkehr des Winters ist derzeit nicht in Sicht. Es soll gemäßigt frühlingshaft weitergehen, so Zimmermann.