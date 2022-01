U-Ausschuss: ÖVP will es mit mehr Ruhe probieren

Nun, vor dem nahenden ÖVP-Untersuchungsausschuss, will man aber offenbar schon vorab Eintracht vermitteln: Nach dem heutigen Ministerrat traten Zadic und Wöginger gemeinsam vor die Presse. Der offizielle Anlass dafür war die Verkündung der Schwerarbeiterregelung für Justizwachbeamte, damit diese auch unter bestimmten Umständen mit 60 Jahren in Pension gehen können. Bloß: Jährlich betrifft das ungefähr 50 Menschen, es gab also wahrlich schon größere Projekte für politische Verkündungen in diesem Rahmen.