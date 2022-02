Rudi Anschober: Wer pflegt uns?

Viele Berufsgruppen leiden unter der Pandemie, ganz besonders trifft dies Pflegerinnen und Pfleger. In Altenheimen, in Spitälern, überall ist die Belastung enorm angewachsen, am stärksten vielleicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Covid-Stationen. Denn ihre Arbeitsbedingungen haben sich enorm erschwert: überbelegte Abteilungen, Arbeiten in Schutzkleidung, mehr Todesfälle, zusätzliche Tätigkeiten, immer wieder infizierte Kolleginnen, die nicht ersetzt werden können.