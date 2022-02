Anschober: Mit gezielter Ansteckung nicht sicher

„Krone“: Im Vorfeld des Öffnungsgipfels werden viele politische Stimmen in Richtung Lockerungen laut. Experten mahnen zur Vorsicht. Sie kennen das. Was raten Sie Ihrem Nachfolger, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein?

Rudi Anschober: Ich bin nicht da, um etwas zu raten. Er weiß selbst am besten, was richtig ist. Der Gesundheitsminister ist immer vom Koalitionspartner und den Ländern abhängig. Ich hoffe aber, dass der vorsichtige Umgang mit Omikron erste Priorität hat, das wichtigste Ziel das Senken der enorm hohen Infektionszahlen ist.