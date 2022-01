Rudi Anschober: Feier ohne Krach

In den sozialen Medien habe ich am Sonntag gefragt, welche Erfahrungen die Leserinnen und Leser heuer zum Jahreswechsel mit Knallkörpern gemacht haben. Eine Lawine von nahezu tausend Reaktionen war die Folge, überwiegend mit der Forderung nach Verzicht, begründet mit unzähligen Berichten panischer Haustiere und Wildtiere, verstörter Kleinkinder, Angst von alten Menschen. Wenige wissen, dass die Knallerei in Ortsgebieten längst verboten ist.