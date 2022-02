Suche nach Aufgaben mit Sinn und Nachhaltigkeit

„Als es in vielen Unternehmen in der Pandemiezeit zu Kurzarbeit kam im ersten Lockdown, hatten wir einen extremen Anstieg an Helfern“, erinnert sich Obfrau Julia Petschnig vom Verein Together, der beispielsweise im Foodsharing überschüssige Nahrungsmittel von Erzeugern, Handelsbetrieben und Privaten sammelt und verteilt. Mit den geretteten Lebensmitteln werden mehr als 500 Haushalte versorgt. In Together-Läden und Together-Points, die es bereits in ganz Kärnten gibt, werden auch Second Hand-Kleidung, Spielsachen und Bücher angeboten.