Vereinsvirus ist stärker als Coviderreger

Nicht singfähige Chöre, fehlende Musiker und Tänzer sind eine Nebenwirkung der Pandemie - aber Genesung ist in Sicht. Die Liebe zur Kultur, beispielsweise zu Gesang, Instrumentalmusik, Tanz und Theater, die Freude am Weitertragen des Brauchtums, Hobbys wie Philatelie und Ornithologie oder eine Gemeinsamkeit wie das Tragen eines Feitls führen Menschen in einem Verein zusammen. Aber was, wenn das ein Virus unmöglich macht? Stirbt der Verein?