Der Wind lässt weiterhin die Muskeln spielen

Die Sonne ist schüchtern

Der Westwind fegt mit 60 km/h durch die Täler, im Mühlviertel erreicht er auch einmal 70 km/h. Ein Sturm wie am Donnerstag, bei dem einige Skigebiete den Betrieb unterbrechen mussten, wird aus jetziger Sicht in der Ferienwoche nicht erwartet. Die Sonne zeigt sich leider nur am Donnerstag. Ansonsten bleibt es winterlich kühl zwischen 5 und 11 Grad, ab Freitag zieht die nächste Kaltfront heran.