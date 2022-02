„Held der Terrornacht“ steht selbst unter Verdacht

„Wir sind nach Österreich gekommen, um unser Leben in Ruhe und Frieden leben zu können“, wundert sich der Betroffene gegenüber Ö1, warum er unter so einen schweren Verdacht geraten konnte. Auch seine Verteidigerin betont: „Das ist keine kleine Sache. Da geht es um Rufschädigung, so ein Vorwurf kann einen jungen Menschen sein ganzes Leben belasten“, gibt Duzda zu denken. Es sei auch äußerst schwer, sich „freizubeweisen“, wenn man im Unklaren darüber gelassen werde, was einem überhaupt vorgeworfen werde.