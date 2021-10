Flüchtling: „Wir sind nicht wie der Terrorist“

Osama, „der Löwe“ und Kujtim, der Terrorist

Und als Löwe steht er am 2. November schließlich einem tatsächlichen Terroristen gegenüber. Eigentlich wäre er an diesem Abend gar nicht vor Ort gewesen. Da aber der Lockdown am nächsten Tag startet, bittet ihn sein Chef auszuhelfen. „Wir waren gerade in der Tiefgarage am Schwedenplatz, um Absperrbänder zu holen“, erzählt der 24-Jährige. Auf einmal hört er die Geräusche. El Hosna weiß gleich, was es ist. „So wie ihr den Geschmack von Erdbeereis im Sommer seit Kindheit an kennt, kenne ich das Geräusch von Schüssen von klein auf.“