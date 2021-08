Gericht: „Operation Luxor“-Razzia war rechtswidrig

Ermittlungen gegen 70 Personen

Eine Woche nach dem Terroranschlag in Wien hatten am 9. November 2020 Razzien gegen Vereine mit möglicher Verbindung zur Muslimbruderschaft und der Hamas stattgefunden. In der Steiermark, Kärnten, Niederösterreich und Wien gab es Dutzende Hausdurchsuchungen, 930 Polizisten waren im Einsatz. Ermittelt wurde gegen 70 Beschuldigte wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung und der Bildung einer Terrororganisation.