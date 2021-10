Wien-Terror: Verletzter Polizist nicht dienstfähig

Fast ein Jahr nach dem islamistischen Terroranschlag am 2. November 2020 mit vier Toten in der Wiener Innenstadt kann jener Polizist, der vom Attentäter angeschossen wurde, seinen Dienst noch immer nicht versehen. Der 29-Jährige befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Der Beamte freue sich schon darauf, bald wieder als Polizist arbeiten zu können. In der Nacht des Anschlags hatte er sich dem Terroristen in den Weg gestellt und dadurch noch schlimmeres verhindert, so die Sicherheitsbehörden.