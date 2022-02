Über die Schönheit und Gefahr des Freikletterns

Kletterer galten früher als Draufgänger und das Bouldern war so gut wie unbekannt. Heute sind es moderne Trendsportarten. Doch während sich das Klettern zu einem absoluten Hype entwickelt hat und Sportklettern sogar neuen Schwung in die Olympischen Sommerspiele gebracht hat, klettert Marc-André́ Leclerc lieber allein, weit weg vom Rampenlicht. „Der Alpinist“ (ab 17. Februar im Kino) erzählt nicht nur die atemberaubende Geschichte des Ausnahmekletterers, sondern macht in spektakulären Aufnahmen auf der Kinoleinwand die Größe, Schönheit und Gefahr der Königsdisziplin Freiklettern spürbar (siehe auch Video oben).