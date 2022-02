In Brunnen gefallen: 13 Frauen und Mädchen starben

Dreizehn Frauen und Mädchen sind während einer Hochzeitsfeier in Nordindien versehentlich in einen Brunnen gestürzt und gestorben. Die Opfer saßen am Mittwoch auf einer Eisenplatte, die den Brunnen abdeckte, als diese plötzlich nachgab, sagte der Polizeibeamte Akhil Kumar am Donnerstag in Kushinagar im Bundesstaat Uttar Pradesh. Einem Bezirksrichter zufolge war der Brunnen alt und habe das Gewicht der Menschen nicht tragen können.