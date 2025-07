Österreichs Billard-Asse bei WM um Mega-Preisgeld

Vier Finalteilnahmen bei einer 9er-Ball-WM! Vor drei Jahren in Milton Keynes (Eng) hat Doppel-Weltmeister Albin Ouschan (2016, 2021) diesen Rekord in seiner Paradedisziplin aufgestellt. Seit knapp zwei Jahren wartet der Klagenfurter aber auf einen Erfolg. Schon im Vorjahr war ihm bei Weltranglisten-Turnieren kein Semifinale gelungen. Heuer hat der 34-Jährige erst ein großes Event in Las Vegas gespielt – mit dem Aus im Achtelfinale.