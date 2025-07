„Alle sehnen sich nach dem Wahnsinn der Liebe“

Im Film geht es um Gerda und Kristoffer, die zum Hochzeitsjubiläum eine Reise nach Rom unternehmen und dort rasch merken, dass sie unterschiedliche Dinge von der Ehe wollen: „Ich bin bereits 20 Jahre verheiratet, und wenn du so lange zusammen bist, ist es leicht, eins zu werden. Aber das ist eine Gefahr, man sollte immer seine Eigenheiten auch in einer Beziehung bewahren“, ist sich der Regisseur sicher. Er hat nämlich zur Recherche mit einigen Witwen gesprochen: „Alle fühlten nach dem Tod ihres Ehemanns auch eine Freiheit, weil sie sich in ihrer Beziehung eingeengt gefühlt hatten. Ich wollte humorvoll zeigen, wie dieses Gefühl mit den Jahren entsteht und wächst und was man dagegen tun kann.“