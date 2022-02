Lockerungs-Forderung | Lockerungs-Warnung

Lockerungs-Warnung. Von der rundum ausbrechenden Öffnungseuphorie bei auf höchstem Niveau fast stabilen Infektionszahlen hält der ehemalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober wenig. Im „Krone“-Interview sagt er, dass es erste Priorität sei, „dass die Infektionszahlen runtergehen“. Sein Argument: „Hohe Zahlen führen zu mehr Fällen an Long Covid. In diese Gefahr dürfen wir nicht sehenden Auges hineinlaufen.“ Darüber hinaus gebe es auch nach wie vor unterschiedliche Aussagen zur Betroffenheit von Kindern, „da rate ich, vorsichtig zu sein“. Im Besonderen sehe man, „dass die Mitarbeiter im Gesundheitssystem nach zwei Jahren Überlastung ermüden“. Was er also seinem Nachfolger Wolfgang Mückstein rate, wird Anschober gefragt. Das wisse dieser selbst am besten, sagt der Vorgänger. Um aber doch darauf zu verweisen, dass der Gesundheitsminister immer vom Koalitionspartner und den Ländern abhängig sei. Klingt ganz nach ganz vielen Erfahrungen in dieser Hinsicht…