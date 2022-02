Sturz in Zink-Bad: 40 Tage im künstlichen Koma

„Sie wissen genau, was passiert ist“

Der 49-jährige bosnische Linzer war bis zu den Hüften im flüssigen Metall versunken und zur Seite gekippt, ehe ihn seine Kollegen herausziehen konnten. Und vermutlich wird er sich, wenn er denn wieder aufwacht, an alles genau erinnern können. „Während sich Opfer von Autounfällen meist kaum an den Hergang oder die Rettung erinnern können, selbst wenn sie dabei bei Bewusstsein sind, haben Schwerbrandverletzte nur sehr selten eine retrograde Amnesie. Sie wissen genau, was passiert ist, etwa wie sie in Flammen standen, wer ihnen wie half“, weiß die Medizinerin aus langjähriger Erfahrung.