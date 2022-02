Landespolitik bastelt ein Entlastungspaket

Die starke Erhöhung bei den Energiepreisen hat auch die Landesregierung aufgeschreckt. Eilig wird an einem Entlastungspaket gebastelt, das am Mittwoch präsentiert werden soll. Details gibt es noch keine. Landeshauptmann Wilfried Haslauer sagt: „Dieses Bündel an Maßnahmen soll vor allem sozial schwächere Menschen unterstützen.“ Das Paket zielt nicht nur auf die Strom- und Gaspreise ab, sondern soll generell die Teuerung abfedern. „Wir setzen das breiter an“, heißt es aus der Landesregierung.