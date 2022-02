Salzburg AG: Strom- und Gaspreise ziehen an

Neukunden der Salzburg AG spüren die hohen Strompreise am Weltmarkt bereits. Ab dem 1. April wird es dann auch für die 250.000 Bestandskunden des Unternehmens teurer. Im Jahr 2021 zahlte eine durchschnittliche dreiköpfige Familie mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden 745 Euro pro Jahr. 2022 werden es 785 sein und somit 40 Euro mehr. Gebremst wird der Preisanstieg durch den Wegfall der Ökostrompauschale in Höhe von 121 Euro. Die Familie muss heuer also durchschnittlich um 3,30 Euro pro Monat mehr als im vergangenen Jahr zahlen. Bei einem Einpersonenhaushalt wird es in etwa ein Euro im Monat sein. Der reine Energiepreis macht übrigens 48 Prozent des Gesamtpreises aus. Der Rest sind Netzgebühren, Abgaben und Steuern.