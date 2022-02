Biber im eigenen Garten: Anrainer in Aufruhr

Für tierische Aufregung sorgen etliche Biber in Wilfersdorf im Bezirk Tulln. Schon seit Längerem hinterlassen die kleinen Nager in der Gemeinde eine Spur der Verwüstung - Anrainer und Betroffene laufen dagegen Sturm. „Niemand hilft uns. Die Tiere verursachen massive Schäden direkt im Ort“, erklärt ein Anrainer gegenüber der „Krone“. Früher hatten die Biber umliegende Felder besiedelt, über die Jahre wurden sie aber immer mehr in den Ortskern von Wilfersdorf hineingetrieben. Nicht nur etliche Obstbäume in den Gärten mussten bereits dran glauben. Bisher sei man bei Gemeindevertretern und Behörden auf wenig Gehör gestoßen. Beim Biber handle es sich um ein geschütztes Tier, da könne man nichts machen, hieß es.