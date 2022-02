Mit Rammbock: Cobra nahm gesuchten Russen fest!

Auto bei Einbrüchen verwendet

Bei einer genaueren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Auto des Russen auch bei einer bereits geklärten Einbruchsserie in St. Veit an der Glan verwendet worden war. „Im Kofferraum wurde sogar noch die Sturmhaube des Täters sichergestellt, mit der er sich bei den Coups getarnt hatte“, so ein Beamter.