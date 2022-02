Liebesgeschichte im Heim: „Nicht ohne meine Greti“

Wir sitzen in einem freundlichen Zimmer mit Balkon im Seniorenheim St. Teresa in Bad Mühllacken. Am Tisch zwei Stück Linzertorte und zwei Häferln Kaffee, an der Wand Fotos von den drei „Buben“ und den Enkerln. Ihre Hand auf seinem Knie. Der Franz und seine Greti. „Wir haben gerade erst Platinhochzeit gefeiert. 55 Jahre!“ Franz weiß das genau - er ist nämlich nicht nur als Charmeur bekannt, sondern auch ein Romantiker! Kuchen hat er für die Greti immer gern gebacken, zum Geburtstag lässt er ihr noch heute Blumen liefern. Doch das allein reicht nicht: „Geduld muss man haben und miteinander lachen können“, sagt Franz. „Ja“, sagt dazu Greti - und bekommt große Augen, als ihr der „Fränkie“ ein Busserl gibt: „Des war guat!“