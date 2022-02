Die Spendenbriefe mit den unerwünschten Geschenken

VKI erklärt, wie man sich verhalten kann

Was darf man nun mit den Briefen machen? „Sendungen, die man unaufgefordert erhält, darf man samt Geschenken kostenlos behalten oder entsorgen“, so VKI-Juristin Maria Ecker. Denn nichts anderes würde mit den Dingen bei einer Retournierung passieren. Will man solche Zusendungen gar nicht mehr haben, könnte man an die jeweilige Organisation ein Löschungsbegehren der Adresse stellen. Woher die Organisation die Adressdaten hat, könne man durch ein Auskunftsbegehren in Erfahrung bringen. Wer übrigens auch kein persönlich adressiertes Werbematerial erhalten möchte, könne sich in die sogenannte Robinsonliste eintragen.