Ampelkoalition wirft Söder Gesetzesbruch vor

„Aus der Perspektive des Rechtsstaates ist es ein Desaster, wenn Länderchefs den Gedanken in den Raum stellen, ein vom Bundestag und Bundesrat beschlossenes Gesetz zu ignorieren“, sagte Buschmann in der Online-Ausgabe des „Tagesspiegel“. Auf Twitter warnte der FDP-Politiker: „Im Rechtsstaat gelten Gesetze. Wenn sich die Regierenden selbst aussuchen, an welche Gesetze sie sich halten und an welche nicht, ist die Tyrannei nicht mehr fern.“ Dazu postete er ein Kommentar aus der „Frankfurter Allgemeinen“ mit dem Titel „Söder gehört in politische Quarantäne“.