Verbraucher behalten ihre Smartphones immer länger

Der schnelle Wechsel von einem Handy zum nächsten ist einer Studie zufolge bei vielen Verbrauchern passé. Die Smartphone-Anbieter könnte das in den nächsten Jahren Umsätze in dreistelliger Milliardenhöhe kosten, heißt es in der Studie des Kreditversicherers Euler Hermes. Gefährdet seien vor allem kleinere Anbieter statt Schwergewichte wie die aktuell drei größten Hersteller Apple, Samsung und Xiaomi.